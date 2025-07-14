В ЛНР более 140 тысяч жителей остались без электричества из-за плохой погоды

В Луганской народной республике (ЛНР) 144 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает правительство Республики в официальном Telegram-канале.

«‎Наиболее сложная ситуация из-за непогоды отмечается в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах»‎, — сказано в сообщении.

Как уточняется, в восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники.

13 июля сообщалось, что в Курской области более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без электричества из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района.

12 июля погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Краснодарского края. Из-за аномально высокой температуры произошла пиковая нагрузка на электросети, в результате чего люди остались без электроэнергии. Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодаре и Армавире.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.