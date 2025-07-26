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В Дагестане более 86 тысяч человек остались без электричества

В Махачкале свыше 86 тысяч человек остались без электричества из-за аварии
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Минэнерго Дагестана

Свыше 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифоов Дагестана.

«В 04:48 в Махачкале на подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередач, произошло возгорание в кабельных каналах», — говорится в сообщении.

В результате инцидента были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. Специалисты ведут расчистку и подготовку кабельных каналов, а также укладку новых кабелей. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей столицы Дагестана, указали в ведомстве.

15 июня жители 27 населенных пунктов пяти районов Дагестана остались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Сообщалось, что отключения произошли в результате замыканий. В зону аварийного отключения попали 27 сел Буйнакского, Гунибского, Чародинского, Шамильского и Хивского районов, а именно свыше 3 тыс. домов с населением 9586 человек.

Ранее циклон обесточил почти 270 поселений в двух российских регионах.

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