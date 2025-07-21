На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Без света остались почти 40 тысяч жителей Иркутской области

МЧС: около 40 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за аварии
true
true
true
close
Unsplash

Около 40 тысяч жителей Иркутской области, включая более 11 тысяч детей, остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства на 08:00 (мск) 21 июля, аварийное отключение коснулось 20 населенных пунктов в четырех муниципальных округах: города Зима, Зиминского, Усть-Удинского и Балаганского районов. Без электроснабжения находятся 8562 дома. Также отключение затронуло 44 социально значимых объекта.

18 июля на станции МЦД-2 «Опалиха» в Подмосковье временно отключался свет.

До этого в столице Киргизии, Бишкеке, остались без электричества почти все районы города. Блэкаут также произошел в прилегающей к столице Киргизии Чуйской области.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут. По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, республика была обесточена из-за сильного ветра.

Ранее в Праге произошел масштабный блэкаут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами