Без света остались почти 40 тысяч жителей Иркутской области

МЧС: около 40 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за аварии

Около 40 тысяч жителей Иркутской области, включая более 11 тысяч детей, остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства на 08:00 (мск) 21 июля, аварийное отключение коснулось 20 населенных пунктов в четырех муниципальных округах: города Зима, Зиминского, Усть-Удинского и Балаганского районов. Без электроснабжения находятся 8562 дома. Также отключение затронуло 44 социально значимых объекта.

18 июля на станции МЦД-2 «Опалиха» в Подмосковье временно отключался свет.

До этого в столице Киргизии, Бишкеке, остались без электричества почти все районы города. Блэкаут также произошел в прилегающей к столице Киргизии Чуйской области.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут. По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, республика была обесточена из-за сильного ветра.

Ранее в Праге произошел масштабный блэкаут.