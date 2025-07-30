Страна Латинской Америки закрывает все порты из-за угрозы цунами

В Перу закрывают все порты и пляжи из-за приближающегося цунами

В Перу закрывают все порты и пляжи в связи с угрозой цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента латиноамериканской страны.

«В координации с местными властями закрываются порты и доступов на пляжи», — сказано в сообщении.

В администрации президента Перу попросили граждан страны не приближаться к прибрежным зонам.

Уточняется, что речь идет о 65 портах на всем побережье.

Незадолго до этого власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее спасатель из Северо-Курильска рассказал о создании палаточного городка после цунами.