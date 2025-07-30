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Остров Пасхи эвакуируют из-за угрозы цунами

На острове Пасхи началась эвакуация в связи с угрозой цунами
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G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Власти Чили призвали жителей острова Пасхи эвакуироваться в безопасные зоны в связи с угрозой цунами после мощного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны в соцсети Х.

«В связи с землетрясением магнитудой 8,8 в России гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила угрозу цунами для острова Пасхи», — говорится в сообщении ведомства.

По данным специалистов, приход волн «среднего размера» ожидается в 09:25 по местному времени (18:25 мск). До континентальной части Чили волны начнут доходить с 14:51 по местному времени (21:51 мск). Там также призвали население покинуть опасные районы. Кроме того, в прибрежных зонах всех регионов от Арика-и-Паринакота (север Чили) до Лос-Лагос (юг страны) были отменены занятия в школах.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Затем последовали волны цунами. Как сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН, вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах, волны могли достигать в высоту 10–15 метров.

Позже цунами высотой около 30 см достигли побережья японского острова Хоккайдо. Также волны дошли до американского штата Гавайи и Калифорнии.

Ранее житель Камчатки рассказал о землетрясении.

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