«Дымоходы с домов посыпались»: спасатель с Курил — о землетрясении и цунами

Из-за землетрясения и цунами в Северо-Курильске затопило порт, а стоявшие там шхуны выбросило на сушу. Об этом «Газете.Ru» рассказал работающий спасателем местный житель Александр, отметив, что в центре города разбивается палаточный лагерь, куда временно поселят некоторых людей.

«Введен режим чрезвычайной ситуации в городе. По улице Сахалинской сейчас разбивается палаточный городок и госпиталь. У некоторых людей позавалило квартиры, что становится невозможным для проживания. Некоторых расселят в палатках. Всего пришло три волны. Одна из них была четыре метра. Не знаю, больше была или нет — кто-то говорит, восемь метров, но это неподтвержденная информация. Затопило порт. Шхуны, которые стояли в порту, выбросило на сушу — там контейнера, цистерны, все плавает. Вода отступила. Вроде как пострадавших, говорят, нет. Я работаю спасателем, мы сейчас разбиваем этот городок», — сказал он.

Александр подчеркнул, что на домах были разрушены дымоходы, но из горожан никто не пострадал. По его словам, толчки все еще продолжаются с разной силой и периодичностью.

«На жилых домах разрушены дымоходы, потому что дома были обустроены печным отоплением. Дымоходы посыпались на машины. Слава богу, что только на машины, пострадавших нет. В целом ситуация стабильная. Главное, что пострадавших нет, еще раз повторюсь. Толчки до сих пор продолжаются, то есть они не успокаиваются — раз в несколько минут они начинаются снова — с разной периодичностью и с разной силой», — добавил он.

Еще одна местная жительница Алена в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что большинство людей эвакуировались на ближайшие сопки.

«Сейчас все спокойно. Эвакуация проходила спокойно. Детально рассказать не смогу, потому что сразу выехали из города. Люди эвакуировались на сопку Альперина и на сопку у пожарной части. Попадало много печных труб с домов. В городе работало сигнальное оповещение, официального отбоя пока нет. Было четыре волны, разрушен завод», — заявила девушка.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. По словам губернатора региона Владимира Солодова, землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период его наблюдений.

После этого на прибрежную зону Северо-Курильска Сахалинской области обрушилась волна цунами. Всех жителей эвакуировали, в районе был объявлен режим ЧС.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию ЧП.

Ранее жителей Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.