В Санкт-Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге продлен желтый уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

«Росгидрометцентр продлил до 13 часов 30 июля «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Это предупреждение действует и сегодня, 28 июля, с 13 до 19 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура будет держаться на уровне +30... +31°C.

Кроме того, в понедельник с 13:00 часов до 21:00 часа в городе возможны грозы.

26 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного федерального округа, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на юге Сибири, в Якутии и на Сахалине ожидается аномально жаркая погода.

По его словам, температура в этих регионах будет превышать на норму на 5°C и выше.

А накануне синоптик Михаил Леус сообщал, что температура в Санкт-Петербурге поднялась до максимальных с начала года 31,3°С.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.