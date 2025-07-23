Синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири

Вильфанд: температура в Сибири может упасть до -1°C

Температура в Сибири может упасть до -1°C. Об этом заявил научный руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для ТАСС.

«Заморозки прогнозируются в Сибирском регионе. Они коснутся центральных районов Красноярского края и Западной Сибири, температура может опускаться до минус 1 градуса», — рассказал синоптик.

Похолодание он объяснил притоком полярных воздушных масс с севера и низкой облачностью.

При этом Вильфанд отметил, что обычно последние 10 дней июля в Сибири являются самым теплым периодом в году.

«Когда наблюдаются заморозки в июле — это совершенно необычная ситуация. Но этот процесс хорошо прогнозируем, и были выпущены предупреждения», — отметил он.

Тем не менее, по его словам, заморозки будут непродолжительными — около получаса — и не навредят сельскому хозяйству.

До этого Вильфанд рассказал, что снижение температуры начнется на севере Урала, затем оно распространится в центр региона и далее на юг Западной Сибири. В целом прогнозируется, что температура будет на 5°С ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал о пользе от «взрывных осадков».