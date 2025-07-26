В некоторых регионах России ожидается аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в регионах Северо-Западного федерального округа, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на юге Сибири, в Якутии и на Сахалине ожидается аномально жаркая погода.

По его словам, температура в этих регионах будет превышать на норму на 5°C и выше.

«Для лета это опасная ситуация. Устойчиво жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. Там антициклональный режим погоды, почти не заходящее солнце, особенно в Заполярье», — поделился Вильфанд.

Он уточнил, что в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях, в Ненецком автономном округе, Карелии до среды будет сохраняться тридцатиградусная жара. Также в Краснодарском крае в первой половине следующей недели будет на 5°C теплее, воздух прогреется до +35... +39°C. На Северном Кавказе ожидается +35... +36°С. В регионах Сибири также ожидается жаркая погода на +6...+7°C выше нормы.

До этого синоптик Михаил Леус сообщал, что температура в Санкт-Петербурге поднялась до максимальных с начала года 31,3°С.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.