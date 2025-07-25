Температура в Петербурге поднялась до максимума с начала года

Леус: температура в Петербурге поднялась до максимальных с начала года 31,3°С

Температура в Санкт-Петербурге поднялась до максимальных с начала года 31,3°С. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня, к 17 часам, воздух в Санкт-Петербурге, по данным городской метеостанции, прогрелся до +31,3°, что на 0,1° выше, чем было 13 июля, прежнего лидера в списке самых теплых дней с начала года», — рассказал он.

По словам Леуса, точное значение максимума 24 июля станет известно после 21:00.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 25 июля температура воздуха в Москве начнет расти после длительного дождливого периода.

Также Вильфанд рассказал, что к 26–27 июля температура воздуха в Москве поднимется до 29–30°C.

Тем не менее синоптики предупредили, что в начале августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.