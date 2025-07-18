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В Санкт-Петербурге мужчину оштрафовали за негативные высказывания о российских военных

В Петербурге мужчина получил штраф 45 тысяч за негатив об СВО и ВС РФ
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В Санкт-Петербурге местного жителя оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные негативные высказывания о спецоперации и российских военных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Уточняется, что Игоря Шаткова привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

«Суд установил, что 17.07.2025 Шатков, находясь вблизи железнодорожной станции «Удельная», осуществлял публичные действия – публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, адресованные неопределенному кругу лиц, тем самым выражая свое мнение и формируя мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в СВО»‎, — говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и раскаялся, объяснив, что высказывался в общественном месте будучи нетрезвым и под впечатлением от компьютерной игры. Шатков отметил, что впредь подобного не допустит, поскольку намерен вести здоровый образ жизни и создать семью.

В июле этого года жителя Астраханской области приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации волонтеров, помогающих участникам специальной военной операции (1 статьи 280.3 УК РФ).

Ранее россиянку оштрафовали за кавычки в комментарии о военных.

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