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В правительстве рассказали о блокировках мошеннических сайтов в 2024 году

Григоренко: РКН заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году
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Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности россиян в цифрой среде. Роскомнадзор играет в ней значимую роль, ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников, добавил Григоренко.

До этого в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере IT рассказали, что кибермошенники выдают вредоносные программы за популярные онлайн-сервисы, такие как Zoom, Microsoft Teams, офисные приложения и облачные хранилища, обманывая преимущественно бизнесменов.

В МВД призвали скачивать программы только с официальных сайтов, проверять цифровые подписи установщиков и использовать проверенные антивирусы.

До этого управление МВД России сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников. Поэтому специалисты призвали использовать карту только для расходов.

Ранее россиян предупредили о росте числа мошеннических схем.

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