В МВД рассказали, как защитить крупные суммы денег на карте

Управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

В МВД призвали использовать карту только для расходов.

«Основные сбережения храните на сберегательных счетах или вкладах — кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием», — сказали в ведомстве.

Полицейские посоветовали использовать также виртуальные карты.

«Создавайте их специально для конкретных операций или на короткий срок. Даже если данные утекут, основная карта и ваши сбережения останутся в безопасности», — пояснили в МВД.

Кроме того, в ведомстве посоветовали ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок. По словам представителей МВД, это сдержит мошенников, если они получат данные карты. Мгновенные уведомления о любых операциях помогут вовремя среагировать на подозрительный платеж.

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