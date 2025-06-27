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Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем

РАНХиГС: во второй половине 2025 года произойдет рост числа мошеннических схем
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Depositphotos

Эксперты Президентской академии (РАНХиГС) прогнозируют во второй половине 2025 года рост числа мошеннических схем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя РАНХиГС, злоумышленники начнут эксплуатировать проблематику противодействия государства мошенникам.

Например, будет использоваться схема «Единый агрегатор госуслуг», которая рассчитана на то, что жертвы слышали о принятом законе о запрете госорганам использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами, но не знают его суть.

В рамках схемы россиянам поступают звонки от техсотрудников «нового информационного сервиса», они убеждают граждан, что новая услуга позволяет переключать пользователей между различными ведомствами.

Во время разговора жертву могут попросить перейти по фишинговой ссылке, которая приведет к утечке персональных данных, или предложат скачать вредоносное приложение.

До этого управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно заигрывать с телефонными мошенниками.

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