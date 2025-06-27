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В МВД рассказали, как мошенники могут обманывать предпринимателей

МВД: мошенники атакуют бизнесменов под видом Zoom и других сервисов
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Depositphotos

Кибермошенники выдают вредоносные программы за популярные онлайн-сервисы, такие как Zoom, Microsoft Teams, офисные приложения и облачные хранилища, обманывая преимущественно бизнесменов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по борьбе с преступлениями в сфере IT.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», мошенники особенно часто маскируют вредоносное ПО под Zoom — на этот сервис приходится около 40% атак за первые четыре месяца 2025 года. Эксперты объясняют это его популярностью среди малого и среднего бизнеса, простотой подделки интерфейса и возможностью получить доступ к микрофону, камере и конфиденциальным данным.

В МВД призвали скачивать программы только с официальных сайтов, проверять цифровые подписи установщиков и использовать проверенные антивирусы.

До этого управление МВД России сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников. Поэтому специалисты призвали использовать карту только для расходов.

Ранее россиян предупредили о росте числа мошеннических схем.

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