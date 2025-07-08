Штормовой ветер снес детскую площадку в российском городе

Штормовой ветер снес детскую площадку в Ярославле. Об этом сообщили в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Все произошло на окраине города, на улице Энергетиков. Судя по опубликованным кадрам, никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сильный ветер сносит детскую горку с качелями в сторону, после чего конструкцию опрокидывается на бок.

Недавно в Петербурге вековой серебристый клен не перенес последнего шторма и рухнул. Все случилось на территории Ботанического сада, где и росло дерево. Серебристый клен, который был посажен еще до 1934 года и в 1946 году уже достигал высоты в 20 метров и диаметра в 42 сантиметра, рухнул во время шторма, прошедшего в городе.

До этого в Ленобласти дверь грузовика прилетела в лицо грузчику во время шторма. Инцидент произошел 4 июля в деревне Лесколово на улице Красноборской.

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде в 17 регионах России.