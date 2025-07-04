Дверь грузовика прилетела в лицо грузчику во время шторма в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти грузчику в лицо прилетела дверь грузовика во время шторма

В Ленобласти во время шторма грузчику в лицо на огромной скорости прилетела дверь грузовика. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 4 июля в деревне Лесколово на улице Красноборской. Во время разгрузки продуктов в один из магазинов сильный порыв ветра резко распахнул дверь грузовика, которая ударила работника по лицу. На кадрах с места случившегося видно, как пострадавший отлетел назад и врезался в своего коллегу.

В результате случившегося мужчина получил ушибы и ссадины.

До этого в Петербурге ветер во время шторма повалил дерево и оно придавило женщину, сидевшую в этот момент в автомобиле. Всего за утро ветер снес больше 35 лиственных деревьев.

Ранее в Москве водителей призвали к осторожности на дорогах из-за грозы и дождя.