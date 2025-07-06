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Синоптик предупредил об опасной погоде в 17 регионах России

Синоптик Вильфанд: штормы, ливни и жара накроют 17 регионов России
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил о надвигающихся опасных погодных явлениях в 17 регионах страны.

По данным метеоролога, наибольшую угрозу представляет Дагестан, где из-за непрекращающихся проливных дождей в горах ожидается выход рек из берегов и подтопление населенных пунктов. Аналогичные интенсивные осадки прогнозируются в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала.

Вильфанд сообщил, что Волгоградскую область накроют ливни с грозами и шквалистым ветром до 28 м/с. На Сахалине сильные дожди вызовут резкий подъем воды в реках минимум на метр. В воскресенье Хабаровский и Приморский края, а также Еврейская автономная область столкнутся с сильными дождями, грозами и ветром до 20 м/с.

На Урале сильные дожди ожидаются на юге Тюменской и в Курганской областях. В Омской области пройдут ливни с грозой, градом и ветром до 27 м/с. Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край в воскресенье и понедельник ждут периодические сильные ливни при температуре 25-30°C и ветре до 25 м/с. Красноярский край также ожидают сильные дожди на фоне жары до 35°C.

Как уточнил Вильфанд, сильная жара до 35°C будет в Хакасии, где в понедельник прогнозируются грозовые ливни. В Туве температура может достичь 37°C при сильных осадках. Дождливая погода на фоне высоких температур также ожидается в Амурской области.

Метеоролог пояснил, что жара и ливни на Дальнем Востоке вызваны притоком теплого воздуха из Китая и низким давлением. Несмотря на экстремальные условия, интенсивные дожди существенно снижают пожароопасность.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что Петербург переживет наводнение из-за глубокого циклона.

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