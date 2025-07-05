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Вековой серебристый клен рухнул в Ботаническом саду Петербурга во время шторма

В Петербурге во время шторма в Ботаническом саду рухнул вековой серебристый клен
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В Петербурге вековой серебристый клен не перенес последнего шторма и рухнул. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада БИН РАН.

Все случилось на территории Ботанического сада, где и росло дерево. Серебристый клен, который был посажен еще до 1934 года и в 1946 году уже достигал высоты в 20 метров и диаметра в 42 сантиметра, рухнул во время шторма, прошедшего в городе. Отмечается, что жизнь всех деревьев этого вида в парке прерывалась из-за ураганов. Всего предельный возраст для них составляет от 100 до 130 лет.

Серебристые клены, несмотря на устойчивость к городским условиям и наводнениям, имеют хрупкую древесину и часто страдают от сильных ветров. Молодой экземпляр этого вида дерева родом с востока Северной Америки можно увидеть у викторной оранжереи.

Ранее в Петербурге шторм повалил дерево на женщину, автомобили и остановки.

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