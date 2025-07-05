Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Ульяновска (Баратаевка) возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в сообщении.

Как уточнил Кореняко, ограничения вводили из соображений безопасности. Также, по его словам, впериод действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.

Ограничения ввели около 4:30 мск 5 июля.

До этого в аэропорту Гагарин в Саратове ввели аналогичные меры.

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