«Мы не будем рисковать». Уйдут ли зарубежные авиакомпании из России

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Авиакомпании всего мира несут убытки из-за увеличения числа зон конфликтов в мире. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на представителей авиационной отрасли.

«Из-за участившихся случаев закрытия воздушного пространства вокруг России и Украины, на Ближнем Востоке, между Индией и Пакистаном и в некоторых частях Африки у авиакомпаний остается все меньше вариантов маршрутов», — говорится в статье.

Газета отмечает, что авиаперевозчики сталкиваются с угрозой со стороны ракет и беспилотников, закрытием воздушного пространства, подменой местоположения и риском срыва пассажирских рейсов.

На этом фоне появилась информация, что авиакомпания Emirates может пересмотреть свое присутствие в России. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент перевозчика Тим Кларк. По его словам, пока полеты в Россию продолжаются в обычном режиме, но последние инциденты вызывают обеспокоенность.

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«Если ситуация обострится хоть немного и появятся признаки реальной угрозы, мы не будем рисковать — мы уйдем», — подчеркнул он.

По данным издания «Ведомости», из-за угроз безопасности некоторые зарубежные авиакомпании могут перевести часть рейсов из московских аэропортов (Шереметьево, Внуково, Домодедово) в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Компании рассматривают этот сценарий из-за атак беспилотников и ограничений воздушного пространства, а также увеличения пассажиропотока из Петербурга и обратно. Эксперты сказали газете, что подобное решение может уменьшить нагрузку на аэропорты столицы и повысить стабильность международного сообщения. Среди авиакомпаний, которые могут рассмотреть этот вариант, источники назвали Turkish Airlines и еще одного перевозчика, пожелавшего остаться неназванным.

Однако в пресс-службе московского аэропорта Домодедово «Газете.Ru» не подтвердили эту информацию.

«Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке. Реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищенности аэропорта и его стабильную работу», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Кто приостанавливал полеты в Россию

С начала 2025 года по меньшей мере пять иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, приостанавливали полеты в Россию.

Turkish Airlines отменяла десятки рейсов в Россию в мае 2025 года, включая популярные туристические маршруты из Антальи и Бодрума. Причиной стали угрозы безопасности и перебои в работе российских аэропортов из-за атак дронов. Turkish Airlines полностью возобновила полетную программу между Турцией и Россией с 9 мая 2025 года. Авиакомпания также рассматривает возможность добавления дополнительных рейсов в расписание.

China Southern Airlines приостанавливала рейсы между Пекином и Москвой с января по март 2025 года. Официальные причины не раскрывались, однако эксперты связывали решение с ситуацией вокруг Украины. Авиакомпания потом вновь начала выполнять рейсы между Москвой и несколькими китайскими городами, включая Пекин, Гуанчжоу, Урумчи и Шэньчжэнь. Рейсы выполняются ежедневно или несколько раз в неделю, в зависимости от направления.

Azerbaijan Airlines после авиакатастрофы в Казахстане в декабре 2024 года останавливала рейсы в семь российских городов, включая Сочи, Махачкалу и Самару. AZAL возобновила полеты по маршруту Баку–Москва–Баку с 9 мая 2025 года. Рейсы выполняются в штатном режиме.

Flydubai приостанавливала сообщение с Минеральными Водами и Сочи в период новогодних праздников — с 27 декабря по 23 января. Причины также не были подробно разъяснены. После почти четырехнедельной приостановки Flydubai возобновила рейсы в Минеральные Воды с 23 января и в Сочи с 25 января 2025 года. Рейсы выполняются по прежнему расписанию.

Qazaq Air временно прекращала полеты в Екатеринбург в январе 2025 года. Информация о возобновлении рейсов на этом направлении пока не подтверждена. Однако авиакомпания продолжает выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.

Некоторые авиакомпании начали возвращаться в Россию после приостановки полетов после инцидента с азербайджанским самолетом, геополитических факторов и пандемии коронавируса. Среди них – El Al (Израиль), Vietnam Airlines и Turkmenistan Airlines. Они возобновили сообщение с Москвой и другими городами весной 2025 года.

Уйдут ли зарубежные авиакомпании из России

По мнению экспертов, на текущем этапе вероятность полного прекращения полетов иностранных авиакомпаний в Россию низкая, но риски временных приостановок сохраняются, особенно в случае обострения ситуации с безопасностью.

«Вероятность прекращения полетов зарубежных авиакомпаний в Россию я оцениваю как невысокую.

Во многом иностранные авиакомпании получают преимущество в том, как использовать свои маршруты из пункта А в пункт Б, так и доступе к крайне востребованной транзитной составляющей российского пассажиропотока. Решение о прекращении полетов возможно исключительно при существенном ограничении полетов и российских перевозчиков, угрозы аэропортовой или воздушной инфраструктуре России. Пока, как мы видим, такое не происходит», — заявил «Газете.Ru» Мурадян.

По словам Мурадяна, единственный [вероятный] сценарий, при котором авиакомпании могут остановить полеты в Россию, — единовременное закрытие всех запасных аэродромов московского или северо-западного авиаокруга.

«Тогда это может привести к проблемам, потому что компании, летающие на среднефюзеляжных самолетах, просто не смогут куда-либо еще идти, и им придется возвращать либо прекращать полеты. Но пока повторюсь, я лично оцениваю эту ситуацию как крайне низкую», —заключил Мурадян.

Авиакомпании, среди которых Turkish Airlines, China Southern или Flydubai, уже демонстрировали готовность адаптировать маршруты, оперативно возвращаясь при стабилизации ситуации, отметил научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Евдокимов.

«Действия участников указывают скорее на стремление сохранить присутствие и перераспределить риски, чем на намерение полностью свернуть деятельность. Перевозчики действуют прагматично и гибко, адаптируя маршруты под текущие условия, перевод части трафика в Пулково может быть частью стратегии снижения рисков без отказа от присутствия в стране», — уверен эксперт.

По его словам, перевозчики балансируют между коммерческими интересами и вопросами безопасности.

«Наиболее вероятным сценарием для приостановки полетов является эскалация угроз безопасности, например инциденты с дронами вблизи гражданских аэропортов или воздушных трасс, террористическая угроза на территории России», — отметил Евдокимов.

По его мнению, возможным триггером для прекращения полетов может стать новый виток санкционного давления, например запрет на обслуживание иностранных судов в российских аэропортах или ограничения по страховке.

В то же время старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков назвал вероятность прекращения или приостановки полетов зарубежными авиакомпаниями умеренной.

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«На данный момент такая вероятность оценивается как умеренная. Уже с 2022 года значительная часть западных авиаперевозчиков приостановила полеты в Россию из-за санкций и политических решений своих правительств. Оставшиеся маршруты обслуживаются, как правило, авиакомпаниями из Азии, Ближнего Востока и стран СНГ, которые продолжают полеты в силу экономической выгоды и отсутствия ограничений со стороны властей. Пока геополитическая ситуация не ухудшается радикально, эти перевозчики вряд ли откажутся от полетов», — пояснил Щербаков.

Последствия для россиян

Говоря о возможных последствиях в случае окончательного ухода зарубежных авиакомпаний из России, эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали рост цен на авиабилеты и сокращение числа прямых международных рейсов. По их мнению, эти ограничения могут коснуться полетов в популярные туристические страны, в том числе Турцию, Китай, ОАЭ и Вьетнам. Возрастет зависимость от стыковочных рейсов через «дружественные хабы» (Минск, Стамбул, Дубай, Белград).

«Последствия приостановки полетов затронут обе стороны: для российских граждан это означает рост цен и ограничение международной мобильности, рост спроса на альтернативные направления (для перелетов с пересадками в трех странах)»,

— сказал «Газете.Ru» научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Евдокимов.

По его словам, для самих авиакомпаний прекращение полетов в Россию означает потерю одного из крупнейших региональных рынков, снижение загрузки рейсов и доходов на сезонных направлениях.

В среднем иностранные компании на маршрутах в Россию зарабатывают от 20 до 40% больше при той же дальности летности, чем на своих внутренних направлениях, пояснил Мурадян из АТОР. Он добавил, что на внутренних направлениях конкуренция в разы выше, а значит, действуют более дешевые тарифы.