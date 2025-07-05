Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера была принята для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Незадолго до этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Их уже сняли.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.