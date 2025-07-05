В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; код ИКАО: UWLL)», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее в аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По словам Кореняко, такая мера была принята для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. Глава области отметил, что все экстренные службы были переведены в полную готовность.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга второй раз за ночь ограничили полеты.