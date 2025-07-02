«Нужны эмоции»: в Госдуме россиян с выгоранием призвали уходить на больничный

Российским работникам, столкнувшимся с ухудшением самочувствия из-за профессионального выгорания, следует взять больничный или оплачиваемый отпуск, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такому человеку не поможет короткий отдых в обычные выходные – нужен длительный перерыв и новые эмоции, заявила она в пресс-центре НСН.

«Если трудящийся ощущает выгорание, что он болен, нужно обращаться к специалистам. Сегодня врачи могут выписать лист о нетрудоспособности. В этом случае работодатель оплачивает три дня, остальные дни оплачивает Социальный фонд», — напомнила парламентарий.

В других случаях можно использовать ежегодный отпуск, причем работодатель обязан обеспечить длительность хотя бы одной из его частей не менее двух недель, подчеркнула Бессараб. Отдохнуть «кусочками» невозможно – только серьезные поездки, новые эмоции и долгий отдых помогут справиться с усталостью и выгоранием, заключила Бессараб.

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров, большинство из них фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе. На этом фоне российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график.

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