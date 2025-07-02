На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нужны эмоции»: в Госдуме россиян с выгоранием призвали уходить на больничный

Депутат Бессараб посоветовала россиянам с выгоранием уходить на больничный
true
true
true
close
Shutterstock

Российским работникам, столкнувшимся с ухудшением самочувствия из-за профессионального выгорания, следует взять больничный или оплачиваемый отпуск, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такому человеку не поможет короткий отдых в обычные выходные – нужен длительный перерыв и новые эмоции, заявила она в пресс-центре НСН.

«Если трудящийся ощущает выгорание, что он болен, нужно обращаться к специалистам. Сегодня врачи могут выписать лист о нетрудоспособности. В этом случае работодатель оплачивает три дня, остальные дни оплачивает Социальный фонд», — напомнила парламентарий.

В других случаях можно использовать ежегодный отпуск, причем работодатель обязан обеспечить длительность хотя бы одной из его частей не менее двух недель, подчеркнула Бессараб. Отдохнуть «кусочками» невозможно – только серьезные поездки, новые эмоции и долгий отдых помогут справиться с усталостью и выгоранием, заключила Бессараб.

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров, большинство из них фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе. На этом фоне российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график.

Ранее психолог объяснил, как не выгореть в погоне за успехом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами