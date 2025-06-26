Психолог объяснил, как не выгореть в погоне за успехом

Чтобы избежать эмоционального выгорания в погоне за успехом, важно регулярно задаваться вопросом: свои ли цели человек реализует. Такой совет в интервью РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

К слову, президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова в беседе с газетой «Известия» посоветовала в первую очередь разобраться, насколько работа соответствует личным интересам и ценностям.

«Цель сама по себе — не плохая и не хорошая. Важно понять, зачем она нам. Хочется признания или это подлинная реализация себя? Если разобраться в мотивах не получается, полезно обсудить это с близкими или обратиться к психологу», — отметил Хакимов.

Он подчеркнул, что никто не может заработать всех денег или овладеть всеми навыками. Важно реалистично смотреть на вещи.

HR-эксперт, специалист по психологии владения и управления бизнесом Оксана Дажун до этого говорила, что определить эмоциональное выгорание можно по основным признакам — у человека появляются проблемы с психическим здоровьем, наблюдается нездоровая увлеченность работой, а также отказ от общения с близкими людьми. Часто появляются и физические симптомы, в числе которых — проблемы со сном и кишечником.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин страдает синдромом самозванца.