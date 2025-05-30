Текучка кадров в российских компаниях ускорилась до 25% в 2025 году

В 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров — 26% работодателей отмечают рост на 10–20%, 24% компаний — более чем на четверть (25%). 41% работодателей не фиксируют изменений текучести кадров и сохраняют показатель на стабильном уровне, а еще 9% видят снижение скорости обновления команд благодаря HR-инструментам.

Это показало исследование Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сильнее всего страдают от повышенной текучести кадров компании со штатом более 1000 человек — 30% компаний такого размера отмечают текучку свыше 25% в 2025 году. Реже всего такое обновление команд фиксируют компании со штатом 101–500 человек — 20% компаний. Самый стабильный сегмент компаний, сохраняющий текучесть кадров на прежнем уровне, — компании со штатом 501–1000 человек, 48% из них не отмечают роста скорости обновления штата сотрудников. При этом наилучший показатель снижения этого показателя благодаря HR-инструментам отмечают компании со штатом 101–500 сотрудников — 12% работодателей этого сегмента фиксируют улучшения в удержании персонала благодаря использованию различных сервисов и инструментов.

«Влияние выгорания на текучесть кадров сложно переоценить. 77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе и, как следствие, повышение скорости обновления команд. Забота о ментальном здоровье команды в скором времени станет наиважнейшим приоритетом для работодателя, который хочет обеспечить стабильную работу своих сотрудников, повышение их лояльности и долгосрочное взаимодействие с талантливыми кадрами», — отмечает Магомед-Амин Идилов, основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD.

Несмотря на тренд на рост текучести кадров, лишь 17% российских работодателей тратит большее количество HR-ресурсов на удержание и мотивацию сотрудников. Для подавляющего большинства (68%) самым затратным остается наем. На обучение и развитие команд больше всего ресурсов тратит 13% компаний, в то время как на well-being и расширение комплекса бенефитов — лишь 2%.

Выше всего (21%) расходы на удержание и мотивацию специалистов фиксируют компании со штатом свыше 1000 человек, при этом на наем больше всего ресурсов тратят работодатели со штатом со штатом 101–500 человек — 73% компаний.

«Актуальность проблемы выгорания как одного из важнейших факторов повышенной текучки кадров сопоставима для компаний со штатом 501–1000 и свыше 1000 сотрудников — 29 и 30%, соответственно. Наименьшее влияние выгорания как фактора текучки отмечают компании со штатом менее 100 человек — 4%. Небольшому бизнесу зачастую действительно проще справиться с проблемой выгорания сотрудников. У таких компаний есть возможность уделять внимание каждому в команде, в них меньше бюрократии и больше человечности. Крупному бизнесу не всегда удается это сохранить», — добавляет Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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