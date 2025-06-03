Российские работодатели начали массово бороться с выгоранием сотрудников

Российские работодатели начали применять различные меры борьбы с выгоранием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график, сообщил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

Эксперт согласился, что эмоциональное и профессиональное выгорание стало основной причиной увольнения россиян в текущем году. По этой причине во многих организациях проводят корпоративные консультации с психологами, стараются развивать культуру обратной связи, внедрять командную поддержку. Кроме того, сегодня в обучении менеджеров делается акцент на развитии навыков управления стрессом, сообщил Мурадян. Больше всего таких мер, по его словам, принимается в направлениях, где отмечается самая высокая текучка кадров.

«Наибольшее внимание ментальному благополучию сотрудников уделяют работодатели из IT-сферы, финансовых компаний, телекоммуникаций и крупных промышленных предприятий, — отметил специалист. — В этих отраслях конкуренция за квалифицированные кадры высока, и забота о психологическом состоянии сотрудников становится частью HR-стратегии компании».

Напомним, согласно исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров. Причем 77% российских компаний фиксируют влияние выгорания на ухудшение атмосферы в коллективе и, как следствие, повышение скорости обновления команд. Подчеркивается, что забота о ментальном здоровье команды в скором времени станет наиважнейшим приоритетом для работодателя, который хочет обеспечить стабильную работу своих сотрудников.

Ранее сообщалось, что сбегающие с работы россияне стали проблемой для экономики.