МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах Ирана

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

«Агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране», — сказано в сообщении.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов и зафиксировать запасы урана.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Он выразил надежду, что после прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что не было никакого соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Трамп заявил об исчерпании ядерного потенциала Ирана.