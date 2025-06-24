Иран назвал условие прекращения огня с Израилем

Если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки. Об этом министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи написал в 03:46 мск на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что сейчас нет соглашения о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Однако, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» против иранского народа не позднее, чем в 04:00 по местному времени, Иран не будет продолжать ответные действия.

Глава иранского МИД указал, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».