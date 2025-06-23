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Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ должны проверить иранские ядерные объекты

Гросси: МАГАТЭ проверит иранские ядерные объекты
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Maxar Technologies/Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов и зафиксировать запасы урана. Об этом сообщает ТАСС.

«Разрешите инспекторам МАГАТЭ <…> вернуться на ядерные объекты Ирана и зафиксировать запасы урана, включая, в первую очередь, 400 кг обогащенного до 60% урана», — отметил Гросси.

Он подчеркнул, что Иран должен уведомить МАГАТЭ о перевозке топлива с ядерных объектов в другие места в стране в соответствии с требованиями соглашения о гарантиях Ирана.

До этого Гросси говорил, что удары по Ирану грозят разрушить глобальный режим нераспространения ядерного оружия.

22 июня министерство иностранных дел России заявило об ущербе глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из-за ударов США по ядерным объектам в Иране.

Ранее Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану.

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