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Трамп заявил об исчерпании ядерного потенциала Ирана

Трамп: Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу
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Kevin Lamarque/Reuters

Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его слова приводит агентство Reuters.

«Ядерный потенциал Ирана исчерпан», — сказал американский лидер, выступая перед журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге.

23 июня Трамп в соцсети Truth Social заявил, что всем ядерным объектам Ирана был нанесен «колоссальный ущерб» в результате атаки на них. Глава Белого дома отметил, что это подтверждается спутниковыми снимками. Президент США уточнил, что самые большие разрушения получили ядерные объекты, которые располагались глубоко под землей. Он назвал произошедшее «уничтожением».

В этот же день в Иране опровергли слова Трампа. Официальный представитель центрального штаба вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» заявил, что атака США по ядерным объектам Ирана была «безрезультатной». По его словам, действия Вашингтона были необходимы для возрождения Израиля, но они не принесли плодов.

Ранее в России заявили об «особой тревоге» после ударов США по Ирану.

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