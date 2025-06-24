Росавиация: в Казани и Нижнекамске ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены в целях безопасности.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в аэропорту Чебоксар ввели аналогичные меры. Помимо этого, ограничения ввели также в аэропорту Саратова.

24 июня в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации, меры приняли для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Помимо этого, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Ранее пилоты самолета увидели беспилотник в небе при посадке в российском городе.