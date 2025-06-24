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В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Чебоксар ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту
Чебоксары (код ИКАО: UWKS)»‎, — говорится в сообщении.

24 июня аналогичные меры ввели в аэропорту Саратова.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.

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