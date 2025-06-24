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В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Тамбова временно не принимают и не выпускают самолеты
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на выполнение рейсов, как на прибытие, так и на отправку.

Позже ограничения сняли.

23 июня государственное агентство страны BNA сообщало, что власти Бахрейна объявили о временном закрытии воздушного пространства.

Решение было принято «в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе».

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.

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