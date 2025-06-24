Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту

Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

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