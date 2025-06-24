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Пилоты самолета увидели беспилотник в небе при посадке в российском городе

Aviaincident: пилоты российского самолета заметили дрон при посадке в Саратове
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Shutterstock

Пилоты самолета российской авиакомпании «Победа» заметили беспилотник при посадке в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 23 июня на рейсе из Москвы в саратовский аэропорт Гагарин. Пилоты заметили дрон, когда Boeing 737-800 заходил на посадку в городе прибытия. В этот момент воздушное судно находилось на высоте около 760 метров, а беспилотник — ниже. Риска столкновения с самолетом не было.

Сигналы «Ковер» и «Режим» не объявлялись. Информация была передана органам Федеральной службы безопасности (ФСБ), министерства внутренних дел (МВД) и противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 24 июня в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры вводились в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.

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