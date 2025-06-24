Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза (код ИКАО: UWPP)», — написал представитель ведомства.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

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