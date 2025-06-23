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В Калужской области задержали замначальника ОМВД по Жуковскому району

В Калужской области ФСБ задержала замначальника ОМВД по Жуковскому району
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Калужской области сотрудники УФСБ задержали замначальника ОМВД и начальника отдела уголовного розыска Жуковского района. Об этом сообщили в региональном СК.

По версии следствия, в составе преступной группы они организовали канал незаконной миграции. Им помогали три местных жителя, прибывших ранее из Центральной Азии.

«Заместитель начальника ОМВД России и начальник отдела уголовного розыска данного подразделения организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

За оказание помощи в оформлении документов, а также в сдаче иностранцами экзамена на владение русским языком начальник отдела уголовного розыска передал сотруднику Паспортно-визового сервиса взятку в 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции заключены под стражу. Следком добивается аналогичной меры пресечения для других фигурантов уголовного дела.

Недавно в Стерлитамаке правоохранители задержали гражданина Узбекистана по делу о постановке на учет более десяти мигрантов после взлома аккаунтов «Госуслуг» россиян.

Ранее в Татарстане мигранта обвинили в незаконном получении сертификата на жилье.

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