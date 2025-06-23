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В РФ задержали иностранца, легализовавшего мигрантов через взломы на «Госуслугах»

Baza: иностранец ставил мигрантов на учет, взламывая аккаунты на «Госуслугах»
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Shutterstock

В Стерлитамаке правоохранители задержали гражданина Узбекистана по делу о постановке на учет более десяти мигрантов после взлома аккаунтов «Госуслуг» россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Его поместили под домашний арест.

По версии следствия, мужчина получал деньги от соотечественников за помощь в постановке на учет мигрантов. Он взламывал аккаунты на «Госуслугах» и подселял иностранцев в жилье владельцев аккаунтов, которые ничего не подозревали. Таким образом, ему удалось легализовать более десяти мигрантов.

Мужчина оказался в поле зрения правоохранителей, когда уже покинул страну, но недавно он вернулся в Башкортостан и заподозрил, что его могут задержать. Тогда он попытался скрыться в Минске, но не успел. Его задержали и доставили в Уфу.

В конце мая издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России сообщало, что в Новосибирске две женщины помогли сотням иностранцев незаконно перебраться в Россию. По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 35-летнюю и 36-летнюю местных жительниц, которые недавно получили гражданство РФ.

Ранее калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов.

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