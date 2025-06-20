На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Татарстане арестовал мигранта, получившего сертификат на квартиру

В Татарстане отправили под стражу мигранта, которому выдали жилищный сертификат
close
Telegram-канал Рамиль Муллин

Суд избрал меру пресечения иностранцу, которого обвиняют в махинациях с получением выплат. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2022 году мужчина хотел получить жилье для своей многодетной семьи. Он устроился на работу фиктивно, а также сделал вид, что у него есть деньги для оплаты части жилья.

Соответствующие документы мигрант подал в ответственные органы Нижнекамского района, где ему выдали сертификат на пять миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Мигранта отправили под стражу.

Фигурантами другого уголовного дела стали должностные лица, которые приняли документы.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание и на супругу мужчины.

«Установлено, что в 2019-2020 г.г. с целью незаконного получения российского гражданства женщина предоставила в органы внутренних дел подложный документ, подтверждающий владение ею на должном уровне русским языком», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, речь идет о Мухиддине Холзоды. После того, как глава района опубликовал в соцсетях информацию о вручении сертификатов двум семьям, одной из которых стала семья Холзоды, произошел скандал.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами