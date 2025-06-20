Суд в Татарстане арестовал мигранта, получившего сертификат на квартиру

Суд избрал меру пресечения иностранцу, которого обвиняют в махинациях с получением выплат. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2022 году мужчина хотел получить жилье для своей многодетной семьи. Он устроился на работу фиктивно, а также сделал вид, что у него есть деньги для оплаты части жилья.

Соответствующие документы мигрант подал в ответственные органы Нижнекамского района, где ему выдали сертификат на пять миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Мигранта отправили под стражу.

Фигурантами другого уголовного дела стали должностные лица, которые приняли документы.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание и на супругу мужчины.

«Установлено, что в 2019-2020 г.г. с целью незаконного получения российского гражданства женщина предоставила в органы внутренних дел подложный документ, подтверждающий владение ею на должном уровне русским языком», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, речь идет о Мухиддине Холзоды. После того, как глава района опубликовал в соцсетях информацию о вручении сертификатов двум семьям, одной из которых стала семья Холзоды, произошел скандал.

Ранее в Татарстане чиновник подал в отставку из-за сертификата на жилье семье мигрантов.