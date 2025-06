Суд оштрафовал Виктора Коэна, продававшего мерч с насмешками над убитой им девушкой

Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал Виктора Коэна на 60 тысяч рублей за продажу мерча с отсылками к убийству, которое он сам совершил. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Коэн, отсидевший 10 лет за убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской, начал зарабатывать на продаже футболок с провокационными надписями и изображениями, связанными с этим преступлением. На одной из футболок была фраза «Мясорубка правосудия» — в такой мясорубке он, по данным следствия, избавлялся от тела жертвы. Также в продаже был принт с кадром из его допроса и надписью It's all about moon.

После этого СК начал проверку на предмет возможного нарушения закона — в том числе по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Кроме продажи мерча, Коэн активно публиковал видео в соцсетях, где позволял себе насмешки в адрес погибшей и заявлял, что ему нравится быть в центре внимания.

