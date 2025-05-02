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На Бали обнаружили тело российского бизнес-коуча

SHOT: тело российского бизнес-коуча с пакетом на голове нашли на Бали
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Telegram-канал SHOT

Тело российского бизнес-коуча Артема А. обнаружили с пакетом на голове и ремнем на шее в отеле на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, россиянин остановился в отеле в Северной Куте. Мужчина несколько дней не выходил из своего номера. Тогда персонал отеля предпринял попытку узнать, все ли хорошо с посетителем. Один из работников постучался в дверь, ответа не последовало, тогда он пробрался к окну номера и увидел лежащего на полу Артема.

На место инцидента вызвали полицию, дверь в номер взломали. Бизнес-коуч лежал мертвым на полу, на его голове был пакет с ремнем.

Руки, ноги и лицо Артема были покрыты ссадинами, а из носа и рта вытекла кровь. По оценкам врачей, смерть наступила за 12 часов до того, как россиянина нашли. В данный момент местная полиция разбирается в смерти бизнес-коуча. Тело отправлено на экспертизу.

В сети Артем называл себя бизнес-психологом, коучем и предпринимателем. В соцсетях у него был девиз: «Живи в кайф каждый день своей жизни».

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