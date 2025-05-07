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«Мясорубка правосудия»: блогера Коэна проверяют из-за одежды с шутками об убитой им девушке

SHOT: Виктора Коэна проверяют из-за мерча с насмешкой над убитой им девушкой
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют блогера Виктора Коэна из-за тематических вещей, связанных с его уголовным делом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчина стал продавать мерч, посвященный его прошлому. В 2011 году он убил свою 26-летнюю девушку Галину Колядзинскую и провел 10 лет в местах лишения свободы.

На представленных Telegram-каналом фото заметен мерч с надписью: «Мясорубка правосудия» (в мясорубке он измельчал останки своей жертвы). Помимо этого, упоминается одежда с надписью «It's all about moon» с фото допроса (предположительно, это отсылка к фамилии сотрудника правоохранительных органов, который его допрашивал).

«Кроме того, он снимал тиктоки, в которых насмехался над убитой, и раздавал интервью, где говорил, что ему нравится внимание», – сообщается в публикации.

По данным канала, блогера проверяют по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В рамках законодательства мужчина может получить до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что Коэн якобы закрыл аккаунты в социальных сетях и перестал продавать мерч.

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