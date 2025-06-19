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В МВД объяснили, как телефонные номера россиян попадают к мошенникам

В МВД России сообщили, что номера граждан попадают к мошенникам из мессенджеров
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Depositphotos

Телефонные номера россиян попадают к мошенникам не только в результате массовых утечек данных, но и после взлома аккаунтов в мессенджерах. Об этом aif.ru сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что зачастую пользователю приходит сообщение с вредоносной ссылкой от взломанного ранее знакомого или родственника, где он якобы просит проголосовать за него в конкурсе.

«При переходе по ссылке можно действительно увидеть фотографии для голосования. Далее поступает запрос на подтверждение своих данных в Telegram. Высвечивается специальное окно, и человек, заполняя его, автоматически передает преступникам доступ к своему аккаунту», — объяснил сотрудник УБК МВД.

Затем данные и личность жертвы тщательно изучаются, добавил он.

19 июня на сессии ПМЭФ, посвященной борьбе с интернет-мошенничеством, глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами аферистов стали порядка 12 депутатов.

По словам парламентария, мошенники связывались и с ним, представляясь заместителем председателя нижней палаты. Неизвестные добивались перевода денег.

Он отметил, что злоумышленники использовали популярный зарубежный мессенджер и размещали фото, якобы подтверждающее личность отправителя.

Ранее в Госдуме рассказали о новом пакете мер против кибермошенников.

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