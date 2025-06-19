Депутат Госдумы рассказал о новом пакете мер против кибермошенников

Депутаты Госдумы обсуждают с Минцифры и коллегами из спецслужб второй большой пакет мер против мошенничества, он будет рассматриваться в парламенте осенью. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, передает ТАСС.

Парламентарий, в частности, отметил, что будет добиваться «жесткого ограничения» количества виртуальных номеров для физических лиц.

В новый пакет мер еще может войти запрет на дистанционное изменения пароля от личного кабинета на «Госуслугах». По его мнению, доступными должны быть только такие способы: визит в МФЦ с паспортом или в банк с паспортом, а также использование биометрии.

Кроме того, Боярский заявил о необходимости ограничения «хождения пластиковых карт». Он подчеркнул, что человеку не нужно «больше 50 счетов пластиковых в банке».

До этого депутат рассказал, что жертвами аферистов стали порядка 12 его коллег. Мошенники обманули их на «чувствительные суммы», представившись «заместителем председателя» Госдумы.

Ранее мошенники обманули экс-депутата Госдумы на 13 млн рублей.