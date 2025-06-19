На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что мошенники обманули несколько депутатов на «чувствительные» суммы

Боярский: мошенники обманули 12 депутатов, выдав себя за вице-спикера Госдумы
close
Depositphotos

На сессии ПМЭФ, посвященной борьбе с интернет-мошенничеством, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами аферистов стали порядка 12 депутатов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Боярского, мошенники связывались и с ним, представляясь заместителем председателя нижней палаты парламента. Неизвестные добивались перевода денег.

Он отметил, что злоумышленники использовали популярный зарубежный мессенджер и размещали фото, якобы подтверждающее личность отправителя. Боярский добавил, что изображение легко найти в интернете, и подчеркнул, что суммы, на которые попались парламентарии, оказались «чувствительными».

На уточняющий вопрос, выдавали ли себя мошенники за самого председателя Госдумы Вячеслава Володина, Боярский ответил, что речь шла именно о «заместителе председателя».

До этого замглавы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов рассказал, что ведомство раскрыло способ вербовки детей мошенниками при помощи компьютерных игр. По его словам, преступники склоняют несовершеннолетних к хищению денег с родительских карт.

Ранее в МВД предложили считать новые технологии отягчающим обстоятельством при преступлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами