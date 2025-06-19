В Госдуме заявили, что мошенники обманули несколько депутатов на «чувствительные» суммы

На сессии ПМЭФ, посвященной борьбе с интернет-мошенничеством, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что жертвами аферистов стали порядка 12 депутатов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Боярского, мошенники связывались и с ним, представляясь заместителем председателя нижней палаты парламента. Неизвестные добивались перевода денег.

Он отметил, что злоумышленники использовали популярный зарубежный мессенджер и размещали фото, якобы подтверждающее личность отправителя. Боярский добавил, что изображение легко найти в интернете, и подчеркнул, что суммы, на которые попались парламентарии, оказались «чувствительными».

На уточняющий вопрос, выдавали ли себя мошенники за самого председателя Госдумы Вячеслава Володина, Боярский ответил, что речь шла именно о «заместителе председателя».

До этого замглавы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов рассказал, что ведомство раскрыло способ вербовки детей мошенниками при помощи компьютерных игр. По его словам, преступники склоняют несовершеннолетних к хищению денег с родительских карт.

Ранее в МВД предложили считать новые технологии отягчающим обстоятельством при преступлениях.