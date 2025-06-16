На руднике в Пермском крае начали эвакуацию горняков из-за задымления

Задымление произошло на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«На Усть-Яйвинском руднике произошло задымление околоствольного двора», — рассказали в экстренных службах.
По информации агентства, в шахте находятся 105 горняков, половину из них уже подняли на поверхность. В данный момент проводится эвакуация остальных.
Информации о пострадавших в результате ЧП нет.
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