На руднике в Пермском крае начали эвакуацию горняков из-за задымления

В Пермском крае произошло задымление на руднике, эвакуируют 105 горняков

Задымление произошло на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«На Усть-Яйвинском руднике произошло задымление околоствольного двора», — рассказали в экстренных службах.

По информации агентства, в шахте находятся 105 горняков, половину из них уже подняли на поверхность. В данный момент проводится эвакуация остальных.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

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В начале июня пожар произошел в Кемеровской области на шахте «Листвяжная».

Ранее в Якутии на руднике из-под завалов горной породы достали двух рабочих.