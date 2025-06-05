В Кемеровской области эвакуировали шахтеров

В Кемеровской области эвакуированы 162 сотрудника шахты «Листвяжная». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности региона.

Эвакуация была проведена из-за пожара на подстанции. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнили в министерстве.

Также 2 июня стало известно, что сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве №29-61 в шахте «Большевик», а также горные работы на шахте «Спиридоновская». Причиной остановки работ стали отключения электроэнергии и необеспечение горной выработки средствами взрывозащиты.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, десятки шахтеров спасти не удалось. Расследование выявило многочисленные нарушения техники безопасности, включая использование неисправных датчиков метана.​

Ранее в Ростовской области спасли двух шахтеров.