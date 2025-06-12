В Якутии на руднике из-под завалов горной породы достали двух рабочих

МЧС: в Якутии не удалось спасти одного попавшего под завалы горняка

В Оймяконском районе Якутии из-под завалов рухнувшего рудника спасатели достали двух человек, но выжил только один. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пострадавшего мужчину с травмами доставили в центральную районную больницу поселка Усть-Нера. По данным медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Второй мужчина перестал дышать еще под завалами.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Обрушение произошло на руднике «Сарылах». Было установлено, что на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. На горизонте находились 25 человек.

В начале июня сообщалось, что на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода.

В середине весны в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области была успешно завершена спасательная операция. В ходе нее из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27.

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.