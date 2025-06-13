На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта

Золотая шахта загорелась в Хабаровском крае
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Золотая шахта загорелась в Хабаровском крае в поселке Многовершинное. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На месте работают спасатели, 20 человек выведены из штольни на поверхность. Никто не пострадал», — сообщает издание.

По данным МЧС Хабаровского края, на месте возгорания работают 14 человек и три единицы техники.

До этого в Кемеровской области были эвакуированы 162 сотрудника шахты «Листвяжная». Эвакуация была проведена из-за пожара на подстанции. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнили в министерстве.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, десятки шахтеров спасти не удалось. Расследование выявило многочисленные нарушения техники безопасности, включая использование неисправных датчиков метана.

Ранее в Ростовской области спасли двух шахтеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами