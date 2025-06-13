В Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта

Золотая шахта загорелась в Хабаровском крае в поселке Многовершинное. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На месте работают спасатели, 20 человек выведены из штольни на поверхность. Никто не пострадал», — сообщает издание.

По данным МЧС Хабаровского края, на месте возгорания работают 14 человек и три единицы техники.

До этого в Кемеровской области были эвакуированы 162 сотрудника шахты «Листвяжная». Эвакуация была проведена из-за пожара на подстанции. Пострадавших в результате случившегося нет, уточнили в министерстве.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, десятки шахтеров спасти не удалось. Расследование выявило многочисленные нарушения техники безопасности, включая использование неисправных датчиков метана.

Ранее в Ростовской области спасли двух шахтеров.